Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 декабря

Фото - СтратКом ЗСУ

1. Россия ударила ракетами по Великому Бурлуку: разрушила общежитие. В ночь на воскресенье Россия ударила ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук в Харьковской области (40 км от Купянска, 20 км от границы). Около трех часов утра в результате обстрела в поселке было разрушено общежитие образовательного учреждения. О жертвах и пострадавших информации не было (детальнее).

2. Венесуэла и Гайана договорились о встрече при посредниках: уже назначили место и дату. Региональный союз стран Латинской Америки вызвался быть посредником на саммите, где будут обсуждаться территориальные претензии Венесуэлы к Гайане. Лидеры стран согласились встретиться 14 декабря. На переговоры также приглашен президент Бразилии, который возглавляет экономический блок латиноамериканских стран МЕРКОСУР (детальнее).

3. Йеменские боевики объявили морскую блокаду Израилю. Страна ответила: Будем действовать. Военизированная группировка хуситов, которая контролирует западную часть и столицу Йемена, объявила морскую блокаду Израиля. Хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль. Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сказал, что его страна готова прибегнуть к силе, если хуситы выполнят свою угрозу (детальнее).

4. Гутерреш: Совет безопасности ООН "парализован". Генсек ООН заявил, что Совет Безопасности оказался "парализован геостратегическими разногласиями" и что доверие к Совебзу ООН "серьезно подорвано задержкой с ответом на войну" Израиля в секторе Газа. Заявление было сделано после того, как США заблокировали резолюцию Совбеза с призывом к Израилю немедленно прекратить боевые действия в Газе, так как в ней не было осуждения террористов ХАМАС (детальнее).

5. Daily Mail: Среди тори зреет бунт против Сунака, хотят вернуть Джонсона. Пресса утверждает, что в Консервативной партии Великобритании "назревает бунт" против премьер-министра Риши Сунака, положение которого пошатнулось из-за внутрипартийных разногласий. Ряд консерваторов считают возвращение бывшего лидера Бориса Джонсона единственным способом спасти партию от разгрома на выборах (детальнее).

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