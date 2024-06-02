П'ять головних новин України та світу на 21:00 2 червня

Вовчанськ (Скриншот із відео)

1. Речник ЗСУ: 70% Вовчанська під контролем Сил оборони, у місті та на околицях – бої. Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, у місті та околицях точаться жорстокі бої. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

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2. Зеленський: Росія намагається зірвати Саміт миру, Китай допомагає їй. Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії і в цьому їй допомагають деякі країни світу, заявив президент Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі. Пізніше він уточнив, що мова про Китай (детальніше).

3. Стовпи диму, підірваний міст і обгорілі будинки: як зараз виглядає Вовчанськ – відео. Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" показала відео з дрона, як зараз виглядає понівечений війною Вовчанськ Харківської області (детальніше).

4. У Міноборони розповіли, скільки людей вже оновили дані в Україні і за кордоном. Після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов’язані, призовники і резервісти продовжують оновлювати свої дані – як в Україні, так і за кордоном. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що станом на 2 червня дані оновили близько 1,5 млн людей (детальніше).

5. Російська пропаганда "знищила" українські кораблі і катери. ВМС спростували. Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію щодо знищення українських кораблів та катерів. Військово-морські сили спростували ці повідомлення – це черговий фейк РФ (детальніше).