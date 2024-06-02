Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 июня

Волчанск (Скриншот по видео)

1. Спикер ВСУ: 70% Волчанска под контролем Сил обороны, в городе и на окраинах – бои. Украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении, в городе и окрестностях идут жестокие бои. Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

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2. Зеленский: Россия пытается сорвать Саммит мира, Китай помогает ей. Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии и в этом помогают некоторые страны мира, заявил президент Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре. Позже он уточнил, что речь идет о Китае (подробнее).

3. Столбы дыма, взорванный мост и обгоревшие дома: как сейчас выглядит Волчанск – видео. Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" показала видео с дрона, как сейчас выглядит изувеченный войной Волчанск Харьковской области (подробнее).

4. В Минобороны рассказали, сколько людей уже обновили данные в Украине и за границей. После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанные призывники и резервисты продолжают обновлять свои данные – как в Украине, так и за рубежом. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что по состоянию на 2 июня данные обновили около 1,5 млн человек (подробнее).

5. Российская пропаганда "уничтожила" украинские корабли и катера. ВМС опровергли. Российские пропагандисты распространяют дезинформацию об уничтожении украинских кораблей и катеров. Военно-морские силы опровергли эти сообщения – это очередной фейк РФ (подробнее).