Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 27 березня
- Макрон: До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням армії. До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над зміцненням української армії. Про це на конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявив президент Франції Емманюель Макрон.
- Росія ударом по Херсону порушила "енергетичне перемир’я". Зеленський чекає на реакцію США. Президент Володимир Зеленський розповів, що під час артилерійського удару по Херсону 27 березня російські війська порушили "енергетичне перемир'я", про яке домовилися під час технічних зустрічей у Саудівській Аравії 23-25 березня.
- Зеленський: Тиша на морі – це те, що потрібно Росії. У нас коридор працює і без них. Перемир'я в морі, про яке домовилися під час зустрічей у Саудівській Аравії, було потрібне Росії. Український чорноморський коридор успішно працює і без нього, сказав український лідер.
- Зеленський про зустріч у Парижі: Санкції проти Росії не будуть знімати до справедливого миру. Будь-які санкції проти Росії не будуть зняті, допоки війна проти України не закінчиться справедливим миром – таку позицію підтримали всі учасники зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, повідомив Зеленський.
- Зеленський: Ще дуже рано говорити про угоду щодо копалин, США постійно змінюють її. Президент заявив, що не планує найближчим часом відвідувати Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини. Загалом, за його словами, зарано говорити про договір, оскільки його остаточного варіанту досі немає.
- У результаті удару Сил оборони по "Енгельсу-2" 20 березня Росія втратила 96 ракет – Генштаб. Росіяни втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому окупантів "Енгельс-2" у Саратовській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- Укрзалізниця відновила продаж квитків онлайн після хакерської атаки. Укрзалізниця відновила доступ до онлайн-системи продажу квитків, яка не працювала з неділі, 23 березня.
- Торговельна війна: ЄС готує відповідь на 25%-ві мита США на авто. Європейський Союз має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн – членів блоку після введення президентом США 25%-х мит на імпорт автомобілів і запчастин, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- УП: Комарницький втік за кордон за допомогою машини "вантаж 200" і правоохоронців. Колишньому депутату Київської міської ради Денису Комарницькому, якого НАБУ підозрює в земельній корупції у Києві, допомогли втекти за кордон правоохоронці. Про це йдеться у розслідуванні Української правди.
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