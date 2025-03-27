Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 марта
- Макрон: В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением армии. В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над укреплением украинской армии. Об этом на конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Россия ударом по Херсону нарушила "энергетическое перемирие". Зеленский ждет реакции США. Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время артиллерийского удара по Херсону 27 марта российские войска нарушили "энергетическое перемирие", о котором договорились в ходе технических встреч в Саудовской Аравии 23-25 марта.
- Зеленский: Тишина на море – это то, что нужно России. У нас коридор работает и без них. Перемирие в море, о котором договорились во время встреч в Саудовской Аравии, было нужно России. Украинский черноморский коридор успешно работает и без него, сказал украинский лидер.
- Зеленский о встрече в Париже: Санкции против России не будут снимать до справедливого мира. Какие-либо санкции против России не будут сняты, пока война против Украины не закончится справедливым миром – такую позицию поддержали все участники встречи "коалиции желающих" в Париже, сообщил Зеленский.
- Зеленский: Еще очень рано говорить о соглашении по ископаемым, США постоянно меняют его. Президент заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. В общем, по его словам, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет.
- В результате удара Сил обороны по "Энгельсу-2" 20 марта Россия потеряла 96 ракет – Генштаб. Россияне потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому оккупантов "Энгельс-2" в Саратовской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- Укрзалізниця возобновила продажу билетов онлайн после хакерской атаки. Укрзалізниця возобновила доступ к онлайн-системе продаж билетов, которая не работала с воскресенья, 23 марта.
- Торговая война: ЕС готовит ответ на 25%-ные пошлины США на авто. Европейский Союз намерен принять ответные меры для защиты всех стран-членов блока после введения президентом США 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
- УП: Комарницкий скрылся за границу с помощью машины "груз 200" и правоохранителей. Бывшему депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции в Киеве, помогли скрыться за границу правоохранители. Об этом идет речь в расследовании Украинской правды.
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