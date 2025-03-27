Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 марта
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)
  1. Макрон: В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением армии. В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над укреплением украинской армии. Об этом на конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
  2. Россия ударом по Херсону нарушила "энергетическое перемирие". Зеленский ждет реакции США. Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время артиллерийского удара по Херсону 27 марта российские войска нарушили "энергетическое перемирие", о котором договорились в ходе технических встреч в Саудовской Аравии 23-25 марта.
  3. Зеленский: Тишина на море – это то, что нужно России. У нас коридор работает и без них. Перемирие в море, о котором договорились во время встреч в Саудовской Аравии, было нужно России. Украинский черноморский коридор успешно работает и без него, сказал украинский лидер.
  4. Зеленский о встрече в Париже: Санкции против России не будут снимать до справедливого мира. Какие-либо санкции против России не будут сняты, пока война против Украины не закончится справедливым миром – такую позицию поддержали все участники встречи "коалиции желающих" в Париже, сообщил Зеленский.
  5. Зеленский: Еще очень рано говорить о соглашении по ископаемым, США постоянно меняют его. Президент заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. В общем, по его словам, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет.
  6. В результате удара Сил обороны по "Энгельсу-2" 20 марта Россия потеряла 96 ракет – Генштаб. Россияне потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому оккупантов "Энгельс-2" в Саратовской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
  7. Укрзалізниця возобновила продажу билетов онлайн после хакерской атаки. Укрзалізниця возобновила доступ к онлайн-системе продаж билетов, которая не работала с воскресенья, 23 марта.
  8. Торговая война: ЕС готовит ответ на 25%-ные пошлины США на авто. Европейский Союз намерен принять ответные меры для защиты всех стран-членов блока после введения президентом США 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
  9. УП: Комарницкий скрылся за границу с помощью машины "груз 200" и правоохранителей. Бывшему депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции в Киеве, помогли скрыться за границу правоохранители. Об этом идет речь в расследовании Украинской правды.

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