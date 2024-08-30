П'ять головних новин України та світу на 21:00 30 серпня

Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука, росіяни завдали авіаударів по Харкову та інші новини

Микола Олещук (Фото: Повітряні сили ЗСУ)

1. Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука. Тимчасовим в.о. буде Кривоножко. 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента (детальніше).

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2. У Харкові шестеро загиблих та 59 поранених, Росія била боєприпасом УМПБ Д-30 – фото. Внаслідок російської авіаційної атаки на Харків кількість загиблих зросла до п'яти, відомо про 47 поранених. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (детальніше).

3. Путін збирається до Монголії. МЗС закликало країну арештувати його і передати Гаазі. Міністерство закордонних справ України закликало Монголію – учасницю Римського статуту Міжнародного кримінального суду – передати російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна у Гаагу. Він планує відвідати країну на запрошення її президента Ухнаагійна Хурелсуха (детальніше).

4. Сирський: У Курській області за добу ЗСУ просунулися до двох кілометрів. За добу в Курській області Росії Збройні Сили України просунулися на деяких напрямках до двох кілометрів. Про це на засіданні Ставки повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (детальніше).

5. Росіяни атакували Суми – двоє загиблих, є постраждалі, триває ліквідація наслідків: фото. Через російський авіаудар по Сумах поранено дев'ятьох людей, триває ліквідація наслідків пожежі. Про це повідомила обласна прокуратура (детальніше).

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