Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 30 августа

Николай Олещук (Фото: Воздушные силы ВСУ)

1. Зеленский уволил командующего Воздушными силами Олещука. Временным и.о. будет Кривоножко. 30 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента (подробнее).

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2. В Харькове шесть погибших и 59 раненых, Россия била боеприпасом УМПБ Д-30 – фото. В результате российской авиационной атаки на Харьков количество погибших возросло до пяти, известно о 47 раненых. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (подробнее).

3. Путин собирается в Монголию. МИД призвал страну арестовать его и передать Гааге. Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию – участницу Римского устава Международного уголовного суда – передать российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Гаагу. Он планирует посетить страну по приглашению ее президента Ухнаагийна Хурелсуха (подробнее).

4. Сырский: В Курской области за сутки ВСУ продвинулись до двух километров. За сутки в Курской области России Вооруженные Силы Украины продвинулись на некоторых направлениях до двух километров. Об этом на заседании Ставки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (подробнее).

5. Россияне атаковали Сумы – двое погибших, есть пострадавшие, продолжается ликвидация последствий: фото. Из-за российского авиаудара по Сумам ранены девять человек, продолжается ликвидация последствий пожара. Об этом сообщила областная прокуратура (подробнее).

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