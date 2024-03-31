П'ять головних новин України та світу на 21:00 31 березня

Російська ракетна та дронова атака по Україні, викрито мережу Медведчука в Євросоюзі та інші новини

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

1. Росія атакувала ракетами Х-101, Х-555, "Іскандер-М" та дронами. 18 цілей збила ППО. У ніч проти 31 березня Росія атакувала Україну 14 ракетами різних типів та дев'ятьма безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 18 ворожих цілей. За даними військових, країна-агресор спрямувала на українські області крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. Пуски здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Саратовської області (детальніше).

2. СБУ і контррозвідка Чехії викрили мережу впливу в Євросоюзі. Її очолював Медведчук. Минулого тижня чеська контррозвідка викрила у Євросоюзі мережу, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди; за нею стояв екслідер забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук, пише Голос Америки. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що викрити мережу вдалося завдяки Службі безпеки України (детальніше).

3. Папа римський закликав обміняти полонених "всіх на всіх". Україна відповіла: Росія не хоче. Голова католицької церкви папа Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповів, що українська сторона неодноразово заявляла про свою готовність, але РФ не хоче повертати власних людей (детальніше).

4. На Львівщині вранці РФ била крилатими ракетами по критичній інфраструктурі, двоє загиблих. Вранці на Львівщині російські загарбники атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про двох загиблих від обстрілу. Рятувальники продовжують пошукові роботи (детальніше).

5. Буданов: Росія майже збудувала залізницю Ростов – Крим. Це може стати проблемою для України. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що російські загарбники будують залізничну гілку з Ростова до тимчасово окупованого Криму. За його словами, процес майже завершений. Він зазначив, що це може стати проблемою для України, водночас висловивши сподівання, що "з цим можна якось впоратися" (детальніше).

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