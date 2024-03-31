Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 31 марта

Российская ракетная и дроновая атака по Украине, разоблачена сеть Медведчука в Евросоюзе и другие новости

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан)

1. Россия атаковала ракетами Х-101, Х-555, "Искандер-М" и дронами. 18 целей сбила ПВО. В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 14 ракетами разных типов и девятью беспилотниками, противовоздушной обороне удалось сбить 18 вражеских целей. По данным военных, страна-агрессор направила на украинские области крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555. Пуски осуществлялись со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Саратовской области (подробнее).

2. СБУ и контрразведка Чехии разоблачили сеть влияния в Евросоюзе. Ее возглавлял Медведчук. На прошлой неделе чешская контрразведка разоблачила в Евросоюзе сеть, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды; за ней стоял экс-лидер запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук, пишет Голос Америки. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что разоблачить сеть удалось благодаря Службе безопасности Украины (подробнее).

3. Папа римский призвал обменять пленных "всех на всех". Украина ответила: Россия не хочет. Глава католической церкви папа Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными по формуле "всех на всех". Координационный штаб по обращению с военнопленными ответил, что украинская сторона неоднократно заявляла о своей готовности, но РФ не хочет возвращать собственных людей (подробнее).

4. Во Львовской области утром РФ била крылатыми ракетами по критической инфраструктуре, двое погибших. Утром во Львовской области российские захватчики атаковали ракетами объект критической инфраструктуры. Пока известно о двух погибших от обстрела. Спасатели продолжают поисковые работы (подробнее).

5. Буданов: Россия почти построила железную дорогу Ростов – Крым. Это может стать проблемой для Украины. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что российские захватчики строят железнодорожную ветку из Ростова во временно оккупированный Крым. По его словам, процесс почти завершен. Он отметил, что это может стать проблемой для Украины, в то же время выразив надежду, что "с этим можно как-то справиться" (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Последние минуты моста Ки, Ход заложниками Путина, Trump's Social. Лучшие истории мира

Украинская музыка недели: Boombox, BADWOR7H, Burned Time Machine

Фоллаут, Рипли и Звездный путь: это 15 сериалов апреля