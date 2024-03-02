П'ять головних новин України та світу на 22:00 2 березня

Росія вбила "шахедом" вісьмох людей в Одесі, Зеленський дав Сирському карт-бланш на кадрові зміни у ЗСУ, вибухи у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі

Фото: ДСНС

1. Одеса. Кількість загиблих зросла до восьми, деблоковані тіла мами та немовляти – фото. У ніч проти 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами" - зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Загинули вісім осіб, серед них тримісячне немовля та дворічна дитина (детальніше).

2. Командувач Повітряних сил оголосив про удар ракетами по двох "сушках". Мінус Су-34 у Росії. Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів по ще двох російських літаках. Згодом підтвердилося знищення одного винищувача Су-34 (детальніше).

3. Зеленський заявив, що дав Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни у ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський може ухвалювати рішення про будь-які кадрові зміни в армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні (детальніше).

4. У Санкт-Петербурзі знову гриміли вибухи, влада заявила про роботу ППО у порту – відео. У російському Санкт-Петербурзі після нічного вибуху у багатоквартирному будинку ввечері 2 березня знову лунали вибухи. Місцева влада заявила про нібито успішну роботу російської протиповітряної оборони (детальніше).

5. "Є небайдужі громадяни". У ГУР прокоментували вибух на підстанції в Єкатеринбурзі. У Росії є "небайдужі громадяни", які прагнуть і роблять відповідні кроки для якнайшвидшого звільнення країни від режиму російського диктатора Володимир Путіна. Так представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував інформацію про нібито підрив у Єкатеринбурзі електропідстанції, яка обслуговувала три військові підприємства (детальніше).

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