Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 2 марта

РФ убила "шахедом" восемь человек в Одессе, Зеленский дал Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ, взрывы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Фото: ГСЧС

1. Одесса. Количество погибших возросло до восьми, деблокированы тела мамы и младенца – фото. В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу "шахедами" - разрушили целый подъезд жилого дома. Погибли восемь человек, среди них трехмесячный младенец и двухлетний ребенок (подробнее).

2. Командующий Воздушными силами объявил об ударе ракетами по двум "сушкам". Минус Су-34 в России. Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары по еще двум российским самолетам. Впоследствии подтвердилось уничтожение одного истребителя Су-34 (подробнее).

3. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может принимать решения о любых кадровых изменениях в армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении (подробнее).

4. В Санкт-Петербурге снова гремели взрывы, власти заявили о работе ПВО в порту – видео. В российском Санкт-Петербурге после ночного взрыва в многоквартирном доме вечером 2 марта снова гремели взрывы. Местные власти заявили о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны (подробнее).

5. "Есть неравнодушные граждане". В ГУР прокомментировали взрыв на подстанции в Екатеринбурге. В России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от режима российского диктатора Владимира Путина. Так представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал информацию о якобы подрыве в Екатеринбурге электроподстанции, обслуживавшей три военных предприятия (подробнее).

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