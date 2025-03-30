П'ять головних новин України та світу на 23:00 30 березня
- Трамп розлючений Путіним через його слова про Зеленського, дав місяць на припинення вогню. Президент США Дональд Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли диктатор Володимир Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності українського лідера Володимира Зеленського. Трамп анонсував запровадження вторинних мит "на всю нафту, яка надходить із Росії", якщо він та Москва не зможуть досягнути угоди з припинення вогню, й він вважатиме, що в цьому винна саме РФ.
- Терпець Трампа щодо Росії добігає кінця, сенатор Грем готує санкції – Стубб. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що терпіння Трампа щодо Росії добігає кінця. Такого висновку він дійшов після зустрічі з главою американської держави. Фінський лідер повідомив, що у Штатах готуються нові санкції на випадок, якщо РФ не погодиться на перемир'я або порушить його.
- Кількість постраждалих через удар РФ по Харкову збільшилась до 55. Кількість постраждалих через російську атаку по Харкову 29 березня зросла до 55 осіб, загинули дві особи, повідомив президент Зеленський.
- США були залучені до російсько-української війни глибше, ніж вважалося – NYT. США були залучені до російсько-української війни набагато глибше, ніж вважалося раніше. Партнерство було основою помітної кількості українських військових операцій. Про це йдеться у великому розслідуванні The New York Times.
- Країни Балтії очікують посилення російської загрози після припинення вогню в Україні – FT. Припинення вогню в Україні різко посилить загрозу безпеці для країн Балтії, оскільки Росія продовжить переозброєння та передислокує війська на північно-східний фланг НАТО. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
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