Пять главных новостей Украины и мира на 23:00 30 марта
- Трамп взбешен Путиным из-за его слов о Зеленском, дал месяц на прекращение огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень разгневан" и "взбешен", когда диктатор Владимир Путин сделал заявления о якобы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновна именно РФ.
- Терпение Трампа насчет России подходит к концу, сенатор Грэм готовит санкции – Стубб. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что терпение Трампа по отношению к России подходит к концу. К такому выводу он пришел после встречи с главой американского государства. Финский лидер сообщил, что в Штатах готовятся новые санкции на случай, если РФ не согласится на перемирие или нарушит его.
- Число пострадавших из-за удара РФ по Харькову увеличилось до 55. Число пострадавших из-за российской атаки по Харькову 29 марта возросло до 55 человек, погибли два человека, сообщил президент Зеленский.
- США были вовлечены в российско-украинскую войну глубже, чем считалось – NYT. США были вовлечены в российско-украинскую войну гораздо глубже, чем считалось ранее. Партнерство было основой заметного количества украинских военных операций. Об этом говорится в большом расследовании The New York Times.
- Страны Балтии ожидают усиления российской угрозы после прекращения огня в Украине – FT. Прекращение огня в Украине резко усугубит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит перевооружение и передислоцирует войска на северо-восточный фланг НАТО. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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