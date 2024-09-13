Під час обміну з РФ Україна повернула додому 15 "азовців", це переважно жінки

З травня 2023 року масштабних обмінів з "азовцями" не проводили

Фото: Олена Толкачова / Facebook

В межах обміну полоненими, який відбувся 13 вересня, вдалося повернути 15 воїнів тодішнього полку "Азов". Про це в Instagram повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова.

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"15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ повертаються додому після понад двох років полону. "Азовці" потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок", – йдеться у повідомленні.

З травня 2023 року масштабних обмінів з "азовцями" не проводили, нагадала Толкачова. Нещодавно глава воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх обмінів з Росією пріоритет надаватиметься тяжкопораненим, жінкам та всім захисникам "Азовсталі".

14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

24 серпня Reuters анонсувало обмін військовополоненими між Україною та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Сьогодні, 13 вересня, Україна повернула 49 осіб. Цей обмін Коордштаб називає особливим, оскільки вперше за тривалий час вдалося звільнили з полону 23 українки.

Дивіться кадри з попереднього обміну. Тоді додому повернулися 115 українців.