Під час обміну з РФ Україна повернула додому 15 "азовців", це переважно жінки
В межах обміну полоненими, який відбувся 13 вересня, вдалося повернути 15 воїнів тодішнього полку "Азов". Про це в Instagram повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова.
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"15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ повертаються додому після понад двох років полону. "Азовці" потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок", – йдеться у повідомленні.
З травня 2023 року масштабних обмінів з "азовцями" не проводили, нагадала Толкачова. Нещодавно глава воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх обмінів з Росією пріоритет надаватиметься тяжкопораненим, жінкам та всім захисникам "Азовсталі".
- 14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.
- 24 серпня Reuters анонсувало обмін військовополоненими між Україною та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.
- Сьогодні, 13 вересня, Україна повернула 49 осіб. Цей обмін Коордштаб називає особливим, оскільки вперше за тривалий час вдалося звільнили з полону 23 українки.
Дивіться кадри з попереднього обміну. Тоді додому повернулися 115 українців.