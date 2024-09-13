Во время обмена с РФ Украина вернула домой 15 "азовцев", это преимущественно женщины
В рамках состоявшегося 13 сентября обмена пленными удалось вернуть 15 воинов тогдашнего полка "Азов". Об этом в Instagram сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ возвращаются домой после более чем двух лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин", – говорится в сообщении.
С мая 2023 года масштабных обменов с "азовцами" не проводили, напомнила Толкачева. Недавно глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время будущих обменов с Россией приоритет будет предоставляться тяжелораненым, женщинам и всем защитникам "Азовстали".
- 14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной об обмене военнопленными.
- 24 августа Reuters анонсировало обмен военнопленными между Украиной и РФ при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
- Сегодня, 13 сентября, Украина вернула 49 человек. Этот обмен Коордштаб называет особым, поскольку впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 украинки.
Смотрите кадры прошлого обмена. Тогда домой вернулись 115 украинцев.