Во время обмена с РФ Украина вернула домой 15 "азовцев", это преимущественно женщины

С мая 2023 года масштабных обменов с "азовцами" не проводили

Фото: Елена Толкачева / Facebook

В рамках состоявшегося 13 сентября обмена пленными удалось вернуть 15 воинов тогдашнего полка "Азов". Об этом в Instagram сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева.

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"15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ возвращаются домой после более чем двух лет плена. "Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин", – говорится в сообщении.

С мая 2023 года масштабных обменов с "азовцами" не проводили, напомнила Толкачева. Недавно глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время будущих обменов с Россией приоритет будет предоставляться тяжелораненым, женщинам и всем защитникам "Азовстали".

14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной об обмене военнопленными.

24 августа Reuters анонсировало обмен военнопленными между Украиной и РФ при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня, 13 сентября, Украина вернула 49 человек. Этот обмен Коордштаб называет особым, поскольку впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 украинки.

Смотрите кадры прошлого обмена. Тогда домой вернулись 115 украинцев.