Після ультиматуму Трамп може дати РФ додатковий час або зайти в нові переговори – Безсмертний

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Після закінчення строку 10-12 денного ультиматуму Дональда Трампа до Росії, президент США може дати Москві додатковий час або ж звернути у черговий "переговорний глухий кут". Таку думку висловив український дипломат, екснардеп та колишній посол у Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний у відеоінтерв'ю LIGA.net.

"Справа в тому, що на даний час вже всі розуміють, хто такий Трамп. І особливість його в тому, що обираючи найрізноманітніший спосіб він заповнює собою інформаційний простір", – заявив аналітик.

Читайте також Тролінг Трампа. Чим Україна дійсно може вдарити по Москві

На його думку, після закінчення строків ультиматуму Трамп може як дати додаткові "дві доби" диктатору Володимиру Путіну, так і заявити, що "ситуація настільки складна, і вони [росіяни та українці] настільки ненавидять один одного, що я дещо не передбачив такий перебіг подій".

Також, зазначив Безсмертний, Трамп може запропонувати "звернути ще в одну вулицю абсолютно переговорного глухого кута", посилаючись на такі ініціативи з боку керівників Китаю та Туреччини Сі Цзіньпіна та Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Взагалі, нині в системі міжнародних відносин і зовнішньої політики багатьох країн з'явився такий фактор, як постійні блукання. При появі Трампа блукання досягли максимуму", – пояснив дипломат.

За його словами, зараз іноді на переговорах домінує цей фактор блукання, особливо з боку Трампа: "[За принципом] може бути так, а може бути і так. Слова і поняття втрачають свій сенс".

Він зазначив, що якщо ми вважаємо, що "ультиматум це дорога, яка веде до війни", то президент США має якесь своє внутрішнє розуміння цього слова.

"Ми бачимо, що на російський ультиматум є відповідь ультиматуму Дональда Трампа... [Він дає] 50, 12 днів, а після того може бути ще 50, а можливо 20, а можливо три. Тому що це Трампове трактування світу, міжнародних відносин, зовнішньої політики", – додав Безсмертний.

Повну розмову з дипломатом можна подивитись за посиланням на початку новини або нижче: