После окончания ультиматума Трамп может дать РФ дополнительное время – Бессмертный
По истечении срока 10-12 дневного ультиматума Дональда Трампа к России, президент США может дать Москве дополнительное время или же свернуть в очередной "переговорный тупик". Такое мнение высказал украинский дипломат, экс-нардеп и бывший посол в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный в видеоинтервью LIGA.net.
"Дело в том, что в настоящее время уже все понимают, кто такой Трамп. И особенность его в том, что выбирая самый разнообразный способ он заполняет собой информационное пространство", – заявил аналитик.
По его мнению, после окончания сроков ультиматума Трамп может как дать дополнительные "двое суток" диктатору Владимиру Путину, так и заявить, что "ситуация настолько сложная, и они [россияне и украинцы] настолько ненавидят друг друга, что я несколько не предусмотрел такой ход событий".
Также, отметил Бессмертный, Трамп может предложить "свернуть еще в одну улицу абсолютно переговорного тупика", ссылаясь на такие инициативы со стороны руководителей Китая и Турции Си Цзиньпина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Вообще, сейчас в системе международных отношений и внешней политики многих стран появился такой фактор, как постоянные блуждания. При появлении Трампа блуждания достигли максимума", – пояснил дипломат.
По его словам, сейчас иногда на переговорах доминирует этот фактор блуждания, особенно со стороны Трампа: "[По принципу] может быть так, а может быть и так. Слова и понятия теряют свой смысл".
Он отметил, что если мы считаем, что "ультиматум это дорога, которая ведет к войне", то у президента США есть какое-то свое внутреннее понимание этого слова.
"Мы видим, что на российский ультиматум есть ответ ультиматума Дональда Трампа... [Он дает] 50, 12 дней, а после того может быть еще 50, а возможно 20, а возможно три. Потому что это Трампа трактовка мира, международных отношений, внешней политики", – добавил Бессмертный.
Полную беседу с дипломатом можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже:
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Также руководитель Штатов заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине, и заметил, что российская экономика "не такая уж и большая" и прямо сейчас переживает тяжелые времена.
- 29 июля спикер Кремля Песков сообщил, что несмотря на этот ультиматум Россия не собирается заканчивать войну против Украины.
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