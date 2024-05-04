Плетенчук: Росія обрала тактику ударів балістикою по Україні через особливості цього озброєння
Ворог обрав тактику балістичних атак по Україні з окупованого Криму у першу чергу через особливості балістичного озброєння. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", – зазначив він.
За словами Плетенчука, така тактика, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.
"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, і час на реакцію менший", – пояснив речник.
Він додав, що в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.
- 29 квітня близько 18:30 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.
- Згодом голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.
- 1 травня російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".