Плетенчук: Росія обрала тактику ударів балістикою по Україні через особливості цього озброєння

Плетенчук наголосив, що в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території окупованого Криму

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Ворог обрав тактику балістичних атак по Україні з окупованого Криму у першу чергу через особливості балістичного озброєння. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", – зазначив він.

За словами Плетенчука, така тактика, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, і час на реакцію менший", – пояснив речник.

Він додав, що в першу чергу небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.