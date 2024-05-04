Плетенчук: РФ выбрала тактику ударов баллистикой из-за особенностей этого вооружения
Враг выбрал тактику баллистических атак по Украине из оккупированного Крыма в первую очередь из-за особенностей баллистического вооружения. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Враг выбрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это различные платформы. В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", – отметил он.
По словам Плетенчука, такая тактика, прежде всего, объясняется особенностями баллистического вооружения.
"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на свертывание – еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику – и скорость другая, и время на реакцию меньше", – пояснил спикер.
Он добавил, что в первую очередь опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.
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