Поблизу Мальти судно з гумдопомогою для Гази атакували дрони, корабель спалахнув – відео
Поблизу Мальти судно, що перевозило гуманітарну допомогу й активістів до Гази, було атаковане невідомими дронами. Про це повідомила міжнародна неурядова організація Коаліція флотилії свободи (Freedom Flotilla Coalition).
Атака сталася близько 00:23 (01:23 за Києвом) у міжнародних водах за 31,5 км від берегів Мальти. Повідомляється, що двічі була атакована носова частина корабля, через що утворилася пробоїна в корпусі й почалася пожежа.
Breaking: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship був сприйнятий до drone attack. Протягом vessel був targeted twice, що у fire and breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025
Було відправлено сигнал лиха, але уряд Мальти станом на 06:00 не відреагував. Водночас повідомляється, що судно на допомогу міг відправити Кіпр.
"Згідно з міжнародним морським правом, Мальта зобов'язана діяти й забезпечувати безпеку цивільного судна, що зазнає лиха поблизу", – зазначили в організації.
Водночас Коаліція флотилії свободи не вказала, чиї дрони могли атакувати гуманітарне судно та чи є постраждалі.
Reuters зазначає, що атака дронів була спрямована конкретно на генератор судна, і тепер є ризик, що воно може затонути. На борту судна, згідно з повідомленнями організації у соцмережах, перебувають 30 міжнародних активістів із прав людини.
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