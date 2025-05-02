Поблизу Мальти судно з гумдопомогою для Гази атакували дрони, корабель спалахнув – відео

Повідомляється, що удар дронів міг бути спеціально націлений на генератор судна

Судно з допомогою для Гази (Ілюстративне фото: Freedom Flotilla Coalition)

Поблизу Мальти судно, що перевозило гуманітарну допомогу й активістів до Гази, було атаковане невідомими дронами. Про це повідомила міжнародна неурядова організація Коаліція флотилії свободи (Freedom Flotilla Coalition).

Атака сталася близько 00:23 (01:23 за Києвом) у міжнародних водах за 31,5 км від берегів Мальти. Повідомляється, що двічі була атакована носова частина корабля, через що утворилася пробоїна в корпусі й почалася пожежа.

Breaking: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship був сприйнятий до drone attack. Протягом vessel був targeted twice, що у fire and breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

Було відправлено сигнал лиха, але уряд Мальти станом на 06:00 не відреагував. Водночас повідомляється, що судно на допомогу міг відправити Кіпр.

"Згідно з міжнародним морським правом, Мальта зобов'язана діяти й забезпечувати безпеку цивільного судна, що зазнає лиха поблизу", – зазначили в організації.

Водночас Коаліція флотилії свободи не вказала, чиї дрони могли атакувати гуманітарне судно та чи є постраждалі.

Reuters зазначає, що атака дронів була спрямована конкретно на генератор судна, і тепер є ризик, що воно може затонути. На борту судна, згідно з повідомленнями організації у соцмережах, перебувають 30 міжнародних активістів із прав людини.