Поблизу Мальти судно з гумдопомогою для Гази атакували дрони, корабель спалахнув – відео

Поблизу Мальти судно, що перевозило гуманітарну допомогу й активістів до Гази, було атаковане невідомими дронами. Про це повідомила міжнародна неурядова організація Коаліція флотилії свободи (Freedom Flotilla Coalition).

Атака сталася близько 00:23 (01:23 за Києвом) у міжнародних водах за 31,5 км від берегів Мальти. Повідомляється, що двічі була атакована носова частина корабля, через що утворилася пробоїна в корпусі й почалася пожежа.

Breaking: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship був сприйнятий до drone attack. Протягом vessel був targeted twice, що у fire and breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb