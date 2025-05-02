Вблизи Мальты судно с гумпомощью для Газы атаковали дроны, корабль загорелся – видео
Вблизи Мальты судно, перевозящее гуманитарную помощь и активистов в Газу, было атаковано неизвестными дронами. Об этом сообщила международная неправительственная организация Коалиция флотилии свободы (Freedom Flotilla Coalition).
Атака произошла около 00:23 (01:23 по Киеву) в международных водах в 31,5 км от берегов Мальты. Сообщается, что дважды была атакована носовая часть корабля из-за чего образовалась пробоина в корпусе и начался пожар.
BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025
Был отправлен сигнал бедствия, но правительство Мальты по состоянию на 06:00 не отреагировало. Вместе с тем сообщается, что судно на помощь мог отправить Кипр.
"Согласно международному морскому праву, Мальта обязана действовать и обеспечивать безопасность гражданского судна, терпящего бедствие поблизости", – отметили в организации.
Вместе с тем Коалиция флотилии свободы не указала, чьи дроны могли атаковать гуманитарное судно и также есть ли пострадавшие.
Reuters отмечает, что атака дронов была направлена конкретно на генератор судна и теперь есть риск, что оно может затонуть. На борту судна, согласно сообщениям организации в соцсетях, находятся 30 международных активистов по правам человека.
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