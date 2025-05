Вблизи Мальты судно с гумпомощью для Газы атаковали дроны, корабль загорелся – видео

Вблизи Мальты судно, перевозящее гуманитарную помощь и активистов в Газу, было атаковано неизвестными дронами. Об этом сообщила международная неправительственная организация Коалиция флотилии свободы (Freedom Flotilla Coalition).

Атака произошла около 00:23 (01:23 по Киеву) в международных водах в 31,5 км от берегов Мальты. Сообщается, что дважды была атакована носовая часть корабля из-за чего образовалась пробоина в корпусе и начался пожар.

