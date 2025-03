Politico: Команда Трампа веде таємні переговори з українськими опонентами Зеленського

Юлія Тимошенко (Фото: Stepan Franko / EPA)

Четверо високопоставлених членів оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів українського лідера Володимира Зеленського в Києві. Про це повідомила газета Politico із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Старші соратники Трампа провели переговори з колишньою прем’єр-міністеркою, лідеркою Батьківщини Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії п'ятого президента Петра Порошенка, розповіли медіа троє українських депутатів і експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії США.

Дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Вони відкладаються відповідно до Конституції, оскільки в Україні продовжує діяти воєнний стан.

Критики проведення виборів кажуть, що вони можуть бути хаотичними та зіграти на руку Росії, оскільки багато потенційних виборців служать на передовій або живуть за кордоном як біженці, йдеться у матеріалі.

Тимошенко заявила, що команда Батьківщини веде перемовини зі всіма союзниками, здатними допомагати забезпечити мир в Україні.

"Україна, і про це чітко сказав президент Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа. Команда Батьківщини веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", – написала вона.

Водночас політикиня додала, що про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови.

Також на матеріал відреагував Порошенко. Він заявив, що публічно і прозоро працює з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України.

"Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації у владної команди з американською адміністрацією, що створює ризик для держави", – написав політик.

За його словами, суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність.

Водночас п'ятий президент наголосив, що команда Європейської солідарності виступає проти проведення виборів під час війни.

"Ми говорили й говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього, очевидно, закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу", – зазначив Порошенко.

18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.

19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.

Зурабішвілі стверджує, що Україні слід остерігатися виборів під час війни, вони можуть стати козирем у руках Росії.