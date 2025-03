Politico: Команда Трампа ведет тайные переговоры с украинскими оппонентами Зеленского

Юлия Тимошенко (Фото: Stepan Franko/EPA)

Четыре высокопоставленных члена окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Старшие соратники Трампа провели переговоры с бывшей премьер-министром, лидером Батькивщины Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии пятого президента Петра Порошенко, рассказали медиа трое украинских депутатов и эксперт по внешней политике от Республиканской партии США.

Дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести скорые президентские выборы. Они откладываются в соответствии с Конституцией, поскольку в Украине продолжает действовать военное положение.

Критики проведения выборов говорят, что они могут быть хаотичными и сыграть на руку России, поскольку многие потенциальные избиратели служат на передовой или живут за границей как беженцы, говорится в материале.

Тимошенко заявила, что команда Батькивщины ведет переговоры со всеми союзниками, способными помогать обеспечить мир в Украине.

"Украина, и об этом четко сказал президент Зеленский, готова к переговорам по завершению войны под сильным лидерством президента Трампа. Команда Батькивщины ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира", – написала она.

В то же время политик добавила, что о проведении в Украине каких-либо выборов не может быть и речи.

Также на материал отреагировал Порошенко. Он заявил, что публично и прозрачно работает с американскими партнерами, преследуя цель сохранения двухпартийной поддержки Украины.

"Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства", – написал политик.

По его словам, суть разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам – security first and peace through strength. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство.

В то же время, пятый президент подчеркнул, что команда Европейской солидарности выступает против проведения выборов во время войны.

"Мы говорили и говорим, что выборы возможны после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. После этого, очевидно, закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны состояться свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", – отметил Порошенко

18 февраля 2025 года после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.

19 февраля Зеленский заявил, что эту дезинформацию Трамп получил от России.

Зурабишвили утверждает, что Украине следует опасаться выборов во время войны, они могут стать козырем в руках России.