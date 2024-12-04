Політолог Васадзе назвав три можливі сценарії для Грузії. Один з них – контрреволюційний

Гела Васадзе вважає, що ситуація в межах конституційного поля, поза його межами та за контрреволюційним сценарієм

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Політична ситуація у Грузії може розвиватися за трьома сценаріями: в межах конституційного поля, поза його межами та за контрреволюційним сценарієм. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив грузинський політолог Гела Васадзе (Тбілісі).

Щодо розвитку у межах Конституції, Васадзе каже: як пропонує президентка Грузії Саломе Зурабішвілі – позаяк довіри до результатів виборів немає, слід зібрати старий парламент і оголосити нові дострокові вибори. Це максимально правовий, бажаний і майже неможливий варіант через природу керівної партії Грузинська мрія, вважає політолог.

Другий варіант – поза межами конституційного поля. Представники держапарату вже переходять на сторону протесту – наразі не масово, але це не поодинокі випадки, каже Васадзе. Якщо Зурабішвілі сформує другий центр влади, вони почнуть робити це масово, бо "зараз їм нікуди йти".

Деякі представники держапарату вже підтримують протестувальників. Наразі це не масове явище, але якщо Зурабішвілі затвердить свій центр влади, кількість таких переходів може різко зрости, додає політолог.

"Цей альтернативний центр може нагадувати тимчасовий уряд, який збиратиметься в адміністрації президентки. Потім, можливо, відбудеться підпорядкування цьому органу всіх міністерств і відомств. Тоді нелегітимний парламент і уряд втратять реальну владу, і двох центрів управління країною не буде", – каже Васадзе.

Третій – контрреволюційний. Якщо влада подавить протести, ліквідує громадянське суспільство та вільну опозицію, Грузія потрапить у "русскій мір", додає він.