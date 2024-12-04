Политолог Васадзе назвал три возможных сценария для Грузии. Один из – контрреволюционный
Политическая ситуация в Грузии может развиваться по трем сценариям: в рамках конституционного поля, вне его границ и по контрреволюционному сценарию. Такое мнение LIGA.net высказал грузинский политолог Гела Васадзе.
Что касается развития в рамках Конституции, Васадзе говорит: как предлагает президент Грузии Саломе Зурабишвили – поскольку доверия к результатам выборов нет, следует собрать старый парламент и объявить новые досрочные выборы. Это максимально правовой, желаемый и почти невозможный вариант из-за природы правящей партии Грузинской мечты, считает политолог.
Второй вариант – вне рамок конституционного поля. Представители госаппарата уже переходят на сторону протеста – пока не массово, но это не редкие случаи, говорит Васадзе. Если Зурабишвили сформирует второй центр власти, они начнут делать это массово, потому что "сейчас им некуда идти".
Некоторые представители госаппарата уже поддерживают протестующих. Пока это не массовое явление, но если Зурабишвили утвердит свой центр власти, количество таких переходов может резко возрасти, добавляет политолог.
"Этот альтернативный центр может выглядеть как временное правительство, которое будет собираться в администрации президента. Затем, возможно, состоится подчинение этому органу всех министерств и ведомств. Тогда нелегитимный парламент и правительство потеряют реальную власть, и двух центров управления страной не будет", – говорит Васадзе.
Третий – контрреволюционный. Если власти подавят протесты, ликвидируют гражданское общество и свободную оппозицию, Грузия попадет в "русский мир", добавил он.
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