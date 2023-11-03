Поліція показала наслідки нічної атаки росіян на Харків та область – фото
Харківські поліціянти показали наслідки атаки Росії на місто та населений пункт області: окупанти влучили у навчальний заклад та адмінбудівлю, горіли гаражі, палали автівки.
"Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки, пошкоджені господарчі споруди.
За словами поліції, було влучання в навчальний заклад: зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, горіла конструкція. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля.
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