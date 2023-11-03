Поліція показала наслідки нічної атаки росіян на Харків та область – фото

Харківські поліціянти показали наслідки атаки Росії на місто та населений пункт області: окупанти влучили у навчальний заклад та адмінбудівлю, горіли гаражі, палали автівки.

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"Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки, пошкоджені господарчі споруди.

За словами поліції, було влучання в навчальний заклад: зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, горіла конструкція. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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