UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полиция показала последствия ночной атаки россиян на Харьков и область – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 07:50
Полиция показала последствия ночной атаки россиян на Харьков и область – фото - Фото
Фото: Полиция Харьковской области

Харьковские полицейские показали последствия атаки России на город и населенный пункт области: оккупанты попали в учебное заведение и админздание, горели гаражи, пылали автомобили.

"По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили, повреждены хозяйственные постройки.

По словам полиции, было попадание в учебное заведение: разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горела конструкция. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
  • В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также: Россия всю ночь атаковала Украину "шахедами": сбили 24 из 38 и одну ракету Х-59 – Генштаб

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХарьковхарьковская область

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 