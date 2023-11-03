Полиция показала последствия ночной атаки россиян на Харьков и область – фото

Харьковские полицейские показали последствия атаки России на город и населенный пункт области: оккупанты попали в учебное заведение и админздание, горели гаражи, пылали автомобили.

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"По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили, повреждены хозяйственные постройки.

По словам полиции, было попадание в учебное заведение: разрушены второй и третий этажи, крыша здания, горела конструкция. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание.

В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.

В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

В ночь на 1 ноября оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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