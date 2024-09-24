"Політика Путіна". Дуда засудив наміри блокувати вступ України в ЄС через Волинь
Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував намір політиків та дипломатів своєї країни блокувати вступ України до Євросоюзу через питання Волинської трагедії. В інтерв'ю Polsat News він заявив, що такі дії "вписуються у політику" російського диктатора Володимира Путіна.
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Дуда нагадав, що Росія напала на Україну, прагнучи зупинити її євроінтеграцію.
"Якщо хтось говорить у зв'язку з цим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром тих, хто зараз при владі", – сказав польський лідер.
Дуда висловив бажання зрозуміти, що саме мають на увазі міністри та прем'єр-міністри, роблячи подібні заяви.
Президент Польщі зазначив, що у своїй політиці намагався діяти так, щоб максимально уникати напруженості між Варшавою та Києвом, і обговорював ці питання з українським колегою Володимиром Зеленським.
24 липня 2024 року в ефірі Polsat News віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року та натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть розв'язані.
- 18 вересня видання Onet написало, що МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
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