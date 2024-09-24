"Політика Путіна". Дуда засудив наміри блокувати вступ України в ЄС через Волинь

Дуда нагадав, що РФ напала на Україну, прагнучи зупинити її євроінтеграцію, тому відповідні наміри поляків "вписуються в його політику"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував намір політиків та дипломатів своєї країни блокувати вступ України до Євросоюзу через питання Волинської трагедії. В інтерв'ю Polsat News він заявив, що такі дії "вписуються у політику" російського диктатора Володимира Путіна.

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Дуда нагадав, що Росія напала на Україну, прагнучи зупинити її євроінтеграцію.

"Якщо хтось говорить у зв'язку з цим, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то тим самим він вписується в політику Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром тих, хто зараз при владі", – сказав польський лідер.

Дуда висловив бажання зрозуміти, що саме мають на увазі міністри та прем'єр-міністри, роблячи подібні заяви.

Президент Польщі зазначив, що у своїй політиці намагався діяти так, щоб максимально уникати напруженості між Варшавою та Києвом, і обговорював ці питання з українським колегою Володимиром Зеленським.

24 липня 2024 року в ефірі Polsat News віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року та натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть розв'язані.

18 вересня видання Onet написало, що МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

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