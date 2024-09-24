"Политика Путина". Дуда осудил намерения блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волыни

Дуда напомнил, что РФ напала на Украину, стремясь остановить ее евроинтеграцию, потому соответствующие намерения поляков "вписываются в его политику"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике намерение политиков и дипломатов своей страны блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за вопроса Волынской трагедии. В интервью Polsat News он заявил, что такие действия "вписываются в политику" российского диктатора Владимира Путина.

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Дуда напомнил, что Россия напала на Украину, стремясь остановить ее евроинтеграцию.

"Если кто-то говорит в связи с этим, что он собирается заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, то тем самым он вписывается в политику Владимира Путина. Ну, я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти", – высказался польский лидер.

Дуда выразил желание понять, что именно подразумевают министры и премьер-министры, делая подобные заявления.

Президент Польши отметил, что в своей политике пытался действовать так, чтобы максимально избегать напряженности между Варшавой и Киевом и обсуждал эти вопросы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

24 июля 2024 года в эфире Polsat News вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.

18 сентября издание Onet написало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

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