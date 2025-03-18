Посол ЄС в Україні: Союзники бачать Україну частиною нової архітектури безпеки в Європі

Катаріна Матернова (Фото: LIGA.net/Євгенія Мазур)

Європа бачить Україну частиною нової архітектури безпеки на континенті. Про це, відповідаючи на запитання LIGA.net, заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

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"Безумовно. Європа бачить Україну як невіддільну частину нової архітектури безпеки в Європі", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи ця реакція європейських союзників є відповіддю на зміни влади у США, Матернова сказала: "Перший раз я почула таку сильну позицію від європейських лідерів на саміті, який президент Зеленський організував у Києві на третю річницю повномасштабного вторгнення. Тоді тут фізично було присутньо 13 лідерів, зокрема 12 з Європи та один з Канади, а загалом на саміті було 42 лідери, зокрема й онлайн".

За словами дипломатки, сама ця кількість показує, що Європа дуже добре розуміє, що "параметри та принципи, які діяли до цього, можуть змінюватися".

"Ми всі перебуваємо в ситуації, коли слід спостерігати за подіями не раз на день, а кожної години, щоб побачити, як змінюється ситуація навколо нас. І я вважаю, що Європа дуже активно реагує", – додала вона.

15 лютого 2025 року президент Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, закликав створити Збройні сили Європи.

17 лютого він заявив, що присутність європейських військ на території України може стати основою для майбутнього створення Збройних сил Європи.