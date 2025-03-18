Посол ЄС в Україні: Союзники бачать Україну частиною нової архітектури безпеки в Європі
Європа бачить Україну частиною нової архітектури безпеки на континенті. Про це, відповідаючи на запитання LIGA.net, заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.
"Безумовно. Європа бачить Україну як невіддільну частину нової архітектури безпеки в Європі", – сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чи ця реакція європейських союзників є відповіддю на зміни влади у США, Матернова сказала: "Перший раз я почула таку сильну позицію від європейських лідерів на саміті, який президент Зеленський організував у Києві на третю річницю повномасштабного вторгнення. Тоді тут фізично було присутньо 13 лідерів, зокрема 12 з Європи та один з Канади, а загалом на саміті було 42 лідери, зокрема й онлайн".
За словами дипломатки, сама ця кількість показує, що Європа дуже добре розуміє, що "параметри та принципи, які діяли до цього, можуть змінюватися".
"Ми всі перебуваємо в ситуації, коли слід спостерігати за подіями не раз на день, а кожної години, щоб побачити, як змінюється ситуація навколо нас. І я вважаю, що Європа дуже активно реагує", – додала вона.
- 15 лютого 2025 року президент Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, закликав створити Збройні сили Європи.
- 17 лютого він заявив, що присутність європейських військ на території України може стати основою для майбутнього створення Збройних сил Європи.