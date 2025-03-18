Посол ЕС в Украине: Союзники видят Украину частью новой архитектуры безопасности в Европе

Катарина Матернова заявила, что Европа очень активно реагирует на внешние вызовы, в частности, в отношении Украины

Катарина Матернова (Фото: LIGA.net/Евгения Мазур)

Европа видит Украину частью новой архитектуры безопасности на континенте. Об этом, отвечая на вопрос LIGA.net, заявила госпожа Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

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"Безусловно. Европа видит Украину как неотделимую часть новой архитектуры безопасности в Европе", – сказала она.

Отвечая на вопрос, является ли эта реакция европейских союзников ответом на смены власти в США, Матернова сказала: "Первый раз я услышала такую сильную позицию от европейских лидеров на саммите, который президент Зеленский организовал в Киеве на третью годовщину полномасштабного вторжения в США. 42 лидера, в том числе и онлайн".

По словам дипломатки, само это количество показывает, что Европа очень хорошо понимает, что "действовавшие до этого параметры и принципы могут изменяться".

"Мы все находимся в ситуации, когда следует наблюдать за событиями не раз в день, а каждый час, чтобы увидеть, как меняется ситуация вокруг нас. И я считаю, что Европа очень активно реагирует", – добавила она.

15 февраля 2025 года президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, призвал создать Вооруженные силы Европы.

17 февраля он заявил, что присутствие европейских войск на территории Украины может стать основой будущего создания Вооруженных сил Европы.