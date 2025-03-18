Посол ЕС в Украине: Союзники видят Украину частью новой архитектуры безопасности в Европе
Катарина Матернова (Фото: LIGA.net/Евгения Мазур)

Европа видит Украину частью новой архитектуры безопасности на континенте. Об этом, отвечая на вопрос LIGA.net, заявила госпожа Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

"Безусловно. Европа видит Украину как неотделимую часть новой архитектуры безопасности в Европе", – сказала она.

Отвечая на вопрос, является ли эта реакция европейских союзников ответом на смены власти в США, Матернова сказала: "Первый раз я услышала такую сильную позицию от европейских лидеров на саммите, который президент Зеленский организовал в Киеве на третью годовщину полномасштабного вторжения в США. 42 лидера, в том числе и онлайн".

По словам дипломатки, само это количество показывает, что Европа очень хорошо понимает, что "действовавшие до этого параметры и принципы могут изменяться".

"Мы все находимся в ситуации, когда следует наблюдать за событиями не раз в день, а каждый час, чтобы увидеть, как меняется ситуация вокруг нас. И я считаю, что Европа очень активно реагирует", – добавила она.

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Катарина Матерновавойнаевропейская безопасность