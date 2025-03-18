Посол ЕС в Украине: Союзники видят Украину частью новой архитектуры безопасности в Европе
Европа видит Украину частью новой архитектуры безопасности на континенте. Об этом, отвечая на вопрос LIGA.net, заявила госпожа Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
"Безусловно. Европа видит Украину как неотделимую часть новой архитектуры безопасности в Европе", – сказала она.
Отвечая на вопрос, является ли эта реакция европейских союзников ответом на смены власти в США, Матернова сказала: "Первый раз я услышала такую сильную позицию от европейских лидеров на саммите, который президент Зеленский организовал в Киеве на третью годовщину полномасштабного вторжения в США. 42 лидера, в том числе и онлайн".
По словам дипломатки, само это количество показывает, что Европа очень хорошо понимает, что "действовавшие до этого параметры и принципы могут изменяться".
"Мы все находимся в ситуации, когда следует наблюдать за событиями не раз в день, а каждый час, чтобы увидеть, как меняется ситуация вокруг нас. И я считаю, что Европа очень активно реагирует", – добавила она.
- 15 февраля 2025 года президент Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, призвал создать Вооруженные силы Европы.
- 17 февраля он заявил, что присутствие европейских войск на территории Украины может стать основой будущего создания Вооруженных сил Европы.