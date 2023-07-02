Втрати РФ. За добу – значне поповнення у знищеній техніці
Армія Росії протягом 1 липня втратила 790 військових, 10 танків, 26 одиниць артилерії й п'ять ракетних систем залпового вогню. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 230 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано,
→ танків – 4052 (+10),
→ бойових броньованих машин – 7888 (+20),
→ артилерійських систем – 4188 (+26),
→ РСЗВ – 637 (+5),
→ засобів ППО – 390 (+1),
→ літаків – 315 (0),
→ гелікоптерів – 308 (0),
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),
→ крилатих ракет – 1261 (+0),
→ кораблів/катерів – 18 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22),
→ спецтехніки – 583 (+3).
- 1 липня Генштаб завив, що в порту Бердянська окупанти запустили мобільний крематорій.
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