Втрати РФ. За добу – значне поповнення у знищеній техніці

Армія Росії протягом 1 липня втратила 790 військових, 10 танків, 26 одиниць артилерії й п'ять ракетних систем залпового вогню. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 230 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано,

→ танків – 4052 (+10),

→ бойових броньованих машин – 7888 (+20),

→ артилерійських систем – 4188 (+26),

→ РСЗВ – 637 (+5),

→ засобів ППО – 390 (+1),

→ літаків – 315 (0),

→ гелікоптерів – 308 (0),

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),

→ крилатих ракет – 1261 (+0),

→ кораблів/катерів – 18 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22),

→ спецтехніки – 583 (+3).

1 липня Генштаб завив, що в порту Бердянська окупанти запустили мобільний крематорій.

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