Потери РФ. За сутки – большое пополнение в уничтоженной технике

Армия России за 1 июля потеряла 790 военных, 10 танков, 26 единиц артиллерии и пять ракетных систем залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 230 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 229 660 (+790) человек ликвидировано,

→ танков – 4052 (+10),

→ боевых бронированных машин – 7888 (+20),

→ артиллерийских систем – 4188 (+26),

→ РСЗО – 637 (+5),

→ средств ПВО – 390 (+1),

→ самолетов – 315 (0),

→ вертолетов – 308 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),

→ крылатых ракет – 1261 (+0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22),

→ спецтехники – 583 (+3).

1 июля Генштаб завил, что в порту Бердянска оккупанты запустили мобильный крематорий.

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