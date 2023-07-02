Потери РФ. За сутки – большое пополнение в уничтоженной технике
Армия России за 1 июля потеряла 790 военных, 10 танков, 26 единиц артиллерии и пять ракетных систем залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 230 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 229 660 (+790) человек ликвидировано,
→ танков – 4052 (+10),
→ боевых бронированных машин – 7888 (+20),
→ артиллерийских систем – 4188 (+26),
→ РСЗО – 637 (+5),
→ средств ПВО – 390 (+1),
→ самолетов – 315 (0),
→ вертолетов – 308 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),
→ крылатых ракет – 1261 (+0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22),
→ спецтехники – 583 (+3).
- 1 июля Генштаб завил, что в порту Бердянска оккупанты запустили мобильный крематорий.
Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу со ставками, каждый метр – это кровь
Комментарии