Повітряні сили про модифіковану X-101: Збивається однаково з іншими крилатими ракетами

Ілля Євлаш (Фото: Facebook)

Українські сили протиповітряної оборони мають можливість збивати модифіковані крилаті ракети X-101. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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Речник ПС, коментуючи матеріал видання Defense Express про те, що 8 травня РФ застосувала проти України модифіковану ракету X-101 з подвійною бойовою частиною, заявив, що вони випускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і збиваються однаково з іншими крилатими ракетами.

Євлаш зазначив, що внаслідок модифікації у ракети зменшився паливний бак, тому окупанти застосовують її для ударів на менші дистанції.

"Інженерно було ухвалене рішення про збільшення бойової частини та встановлення туди ще однієї боєголовки, яка начинена вражаючими елементами, шрапнеллю, яка несе більшу вражаючу шкоду для незахищених об’єктів", – сказав він.

Речник ПС зазначив, що це становить небезпеку для інфраструктурних об'єктів, техніки та живої сили.

"Ми бачимо, що такі ракети застосовуються по наших містах, тому це націлено проти мирних мешканців та звичайних українців", – резюмував він.

Під час ракетного удару 8 травня Росія запустила по Україні 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 (і ще десять інших), із них 33 були збиті.

8 травня видання Defense Express повідомило, що Росія почала виробляти та застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101 з подвійною бойовою частиною.

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