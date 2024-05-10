Воздушные силы о модифицированной X-101: Сбивается одинаково с другими крылатыми ракетами

Илья Евлаш (Фото: Facebook)

Украинские силы противовоздушной обороны могут сбивать модифицированные крылатые ракеты X-101. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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Представитель ВС, комментируя материал издания Defense Express о том, что 8 мая РФ применила против Украины модифицированную ракету X-101 с двойной боевой частью, заявил, что они выпускаются из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и сбиваются одинаково с другими крылатыми ракетами.

Евлаш отметил, что в результате модификации у ракеты уменьшился топливный бак, поэтому оккупанты применяют ее для ударов на меньшие дистанции.

"Инженерно было принято решение об увеличении боевой части и установлении туда еще одной боеголовки, начиненной поражающими элементами, шрапнелью, которая несет больший вред для незащищенных объектов", – сказал он.

Спикер ВС отметил, что это представляет опасность для инфраструктурных объектов, техники и живой силы.

"Мы видим, что такие ракеты применяются по нашим городам, поэтому это направлено против мирных жителей и обычных украинцев", – резюмировал он.

В ходе ракетного удара 8 мая Россия запустила по Украине 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 (и еще десять других), из них 33 были сбиты.

8 мая газета Defense Express сообщила, что Россия начала производить и применять в Украине модернизированную версию ракет Х-101 с двойной боевой частью.

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