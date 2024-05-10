Россияне ночью били С-300 по Харькову. Повреждены частные дома, двое пострадавших: фото

У пострадавшего ребенка и пожилой женщины острая реакция на стресс

Фото: Олег Синегубов

Ночью российские захватчики осуществили ракетный обстрел жилого района Харькова – повреждены частные дома, пострадали два человека, написал глава областной администрации. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что захватчики применили ракету С-300.

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Оккупанты нанесли удар по городу в 03:20, из-за него возник пожар в трех частных домах, всего было повреждено 12, отметил Синегубов.

Горение было на площади 1000 квадратных метров, акцентировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за атаки пострадал ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс, написал глава ОВА.

Удар захватчиков пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре и жилому району, подчеркнул чиновник.

Впоследствии он сообщил, что это был ракетный обстрел.

Мэр Харькова Терехов написал, что оккупанты ударили ракетой С-300 по городу — разрушения разной степени получили 26 домов, выбито более 300 окон, без света осталось 80 абонентов, без газа – четыре.

В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по городу, а днем 5 мая – сбросила на него несколько авиабомб.

Мэр Игорь Терехов говорил, что Россия собирается сделать из Харькова "второе Алеппо". Этот город в Сирии стал символом расправы режима поддерживаемого Россией Башара Асада с политической оппозицией.

Днем в среду, 8 мая, оккупанты нанесли удар по Харькову, прилеты были в жилой застройке.

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