Россияне ночью били С-300 по Харькову. Повреждены частные дома, двое пострадавших: фото
Ночью российские захватчики осуществили ракетный обстрел жилого района Харькова – повреждены частные дома, пострадали два человека, написал глава областной администрации. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что захватчики применили ракету С-300.
Оккупанты нанесли удар по городу в 03:20, из-за него возник пожар в трех частных домах, всего было повреждено 12, отметил Синегубов.
Горение было на площади 1000 квадратных метров, акцентировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за атаки пострадал ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс, написал глава ОВА.
Удар захватчиков пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре и жилому району, подчеркнул чиновник.
Впоследствии он сообщил, что это был ракетный обстрел.
Мэр Харькова Терехов написал, что оккупанты ударили ракетой С-300 по городу — разрушения разной степени получили 26 домов, выбито более 300 окон, без света осталось 80 абонентов, без газа – четыре.
- В субботу, 4 мая, Россия нанесла ракетный удар по городу, а днем 5 мая – сбросила на него несколько авиабомб.
- Мэр Игорь Терехов говорил, что Россия собирается сделать из Харькова "второе Алеппо". Этот город в Сирии стал символом расправы режима поддерживаемого Россией Башара Асада с политической оппозицией.
- Днем в среду, 8 мая, оккупанты нанесли удар по Харькову, прилеты были в жилой застройке.
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