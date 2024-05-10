Росіяни вночі били С-300 по Харкову: пошкоджено приватні будинки, двоє постраждалих – фото

У постраждалої дитини та літньої жінки гостра реакція на стрес

Фото: Олег Синєгубов

Вночі російські загарбники здійснили ракетний обстріл житлового району Харкова – пошкоджено приватні будинки, постраждали двоє людей, написав голова обласної адміністрації. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що загарбники застосували ракету С-300.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Окупанти здійснили удар по місту о 03:20, через нього виникла пожежа у трьох приватних будинках, загалом було пошкоджено 12, зазначив Синєгубов.

Горіння було на площі 1000 квадратних метрів, зауважила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через атаку постраждала дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес, написав голова ОВА.

Удар загарбників припався винятково по цивільній інфраструктурі та житловому району, акцентував посадовець.

Згодом він повідомив, що це був ракетний обстріл.

Мер Харкова Терехов написав, що окупанти вдарили ракетою С-300 по місту — руйнацій різного ступеня зазнали 26 будинків, вибито понад 300 вікон, без світла залишилося 80 абонентів, без газу – чотири.

Вдень у середу, 8 травня, окупанти завдали удару по Харкову, прильоти були у житловій забудові.

Читайте також: Поліція Харкова: Правило двох стін працює, більше бомб влучає поряд із будинками, а не в них