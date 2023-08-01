З'явився супутниковий знімок ремонту пошкодженого Керченського мосту
01.08.2023, 12:30
Керченський міст (Фото - скриншот із відео)
Супутникові знімки показують, що російські окупанти проводять ремонт пошкодженого вибухом незаконного Керченського мосту. Фотографію опублікував у Twitter співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бред Африк.
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На знімку видно пошкоджену ділянку мосту і два промислові крани по обидва боки обвалу ділянки дорожнього полотна.
ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
- 17 липня 2023 року віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Керченський міст "розірвали" морські дрони і пообіцяв збільшити їх виробництво.
- Російська влада думає, що зможе відновити Керченський міст за чотири місяці.
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