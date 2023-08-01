З'явився супутниковий знімок ремонту пошкодженого Керченського мосту

Супутникові знімки показують, що російські окупанти проводять ремонт пошкодженого вибухом незаконного Керченського мосту. Фотографію опублікував у Twitter співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бред Африк.

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На знімку видно пошкоджену ділянку мосту і два промислові крани по обидва боки обвалу ділянки дорожнього полотна.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Керченський міст "розірвали" морські дрони і пообіцяв збільшити їх виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Керченський міст за чотири місяці.

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