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З'явився супутниковий знімок ремонту пошкодженого Керченського мосту

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 12:30
З'явився супутниковий знімок ремонту пошкодженого Керченського мосту - Фото
Керченський міст (Фото - скриншот із відео)

Супутникові знімки показують, що російські окупанти проводять ремонт пошкодженого вибухом незаконного Керченського мосту. Фотографію опублікував у Twitter співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бред Африк.

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На знімку видно пошкоджену ділянку мосту і два промислові крани по обидва боки обвалу ділянки дорожнього полотна.

Фото – Twitter Brady Africk

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
Сергій Бережний
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керченський містсупутникове фото
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