Появился спутниковый снимок ремонта поврежденного Керченского моста
01.08.2023, 12:30
Керченский мост (Фото - скриншот из видео)
Спутниковые снимки показывают, что российские оккупанты проводят ремонт поврежденного взрывом незаконного Керченского моста. Фотографию опубликовал в Twitter сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэд Африк.
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На снимке виден поврежденный участок моста и два промышленных крана по обеим сторонам рухнувшего участка дорожного полотна.
СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.
Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Керченский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
- Российские власти думают, что смогут восстановить Керченский мост за четыре месяца.
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