Прем'єр Британії: Позиція Росії явно неприйнятна, і не вперше

Перша з 2022 року зустріч делегацій України та Росії щодо врегулювання війни відбулася в Стамбулі

Кір Стармер (Фото: Malton Dibra/EPA)

Позиція Росії "неприйнятна", тому партнери України узгоджують свої відповіді. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи переговори у Стамбулі, цитує телеканал Sky News.

Британський прем’єр розповів про зустріч з президентом Володимиром Зеленським і телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, щоб "обговорити розвиток подій у сьогоднішніх переговорах".

Він додав: "Позиція Росії явно неприйнятна і не вперше".

"Тож у результаті цієї зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші відповіді й робитимемо це надалі", – наголосив Стармер.

Стармер і Зеленський разом із ключовими союзниками України – канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єром Польщі Дональдом Туском і президентом Франції Емманюелем Макроном перебувають в Албанії, де проходив саміт Європейської політичної спільноти.

Наразі про російські вимоги писали тільки медіа з посиланням на власні джерела. За даними Sky News, Росія висунула вимоги, які є "нереалістичними" і "далеко виходять за межі того, що коли-небудь обговорювалося".