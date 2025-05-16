Премьер Британии: Позиция России явно неприемлема, и не в первый раз

Первая с 2022 года встреча делегаций Украины и России по урегулированию войны состоялась в Стамбуле

Кир Стармер (Фото: Malton Dibra/EPA)

Позиция России "неприемлема", поэтому партнеры Украины согласовывают свои ответы. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя переговоры в Стамбуле, цитирует телеканал Sky News.

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Британский премьер рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским и телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы "обсудить развитие событий в сегодняшних переговорах".

Он добавил: "Позиция России явно неприемлема, и не в первый раз".

"Итак, в результате этой встречи с президентом Зеленским и звонка с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответы и будем продолжать это делать", — подчеркнул Стармер.

Стармер и Зеленский вместе с ключевыми союзниками Украины – канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном находятся в Албании, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

О российских требованиях писали только медиа со ссылкой на собственные источники. По данным Sky News, Россия выдвинула требования, которые являются "нереалистичными" и "далеко выходят за пределы того, что когда-либо обсуждалось".