Премьер Британии: Позиция России явно неприемлема, и не в первый раз
Позиция России "неприемлема", поэтому партнеры Украины согласовывают свои ответы. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя переговоры в Стамбуле, цитирует телеканал Sky News.
Британский премьер рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским и телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы "обсудить развитие событий в сегодняшних переговорах".
Он добавил: "Позиция России явно неприемлема, и не в первый раз".
"Итак, в результате этой встречи с президентом Зеленским и звонка с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответы и будем продолжать это делать", — подчеркнул Стармер.
Стармер и Зеленский вместе с ключевыми союзниками Украины – канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном находятся в Албании, где проходил саммит Европейского политического сообщества.
О российских требованиях писали только медиа со ссылкой на собственные источники. По данным Sky News, Россия выдвинула требования, которые являются "нереалистичными" и "далеко выходят за пределы того, что когда-либо обсуждалось".
- 16 мая состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции.
- Мерц назвал встречу в Стамбуле "положительным сигналом".
- В тот же день Зеленский заявил, что вместе со Стармером, Мерцом, Туском и Макроном говорил по телефону с Трампом.