Прем’єрів Польщі та Нідерландів атакували димовою шашкою, коли ті виступали на сцені – відео

У нідерландському місті Вагенінген під час офіційної церемонії, присвяченої 80-річчю визволення країни від нацистської окупації, у бік прем’єра Нідерландів Діка Схофа та його польського колеги Дональда Туска кинули димову шашку. Про це повідомляє нідерландська газета Gazet van Antwerpen (GVA).

Інцидент стався безпосередньо перед тим, як лідери мали запалити символічне Вогнище визволення — головний ритуал щорічного святкування. Після вибуху димової шашки охорона миттєво евакуювала політиків зі сцени.

За інформацією журналістів, за нападом можуть стояти пропалестинські активісти. Вони вигукували гасла, освистували Схофа, тримали в руках палестинські хустки й червоні картки, символічно "виганяючи" нідерландського прем’єра.

Попри інцидент, вже за кілька хвилин обидва лідери повернулися на сцену в супроводі посиленої охорони й таки запалили вогонь. Захід продовжився музичним виступом.

8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме цього дня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні.

