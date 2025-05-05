Премьеров Польши и Нидерландов атаковали дымовой шашкой, когда те выступали на сцене

По информации журналистов, за нападением на Туска и Схофа могут стоять пропалестинские активисты

Туска и Схофа выводят со сцены (Фото: ЕРА/VINCENT JANNINK)

В нидерландском городе Вагенинген во время официальной церемонии, посвященной 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации, в сторону премьера Нидерландов Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщает нидерландская газета Gazet van Antwerpen (GVA).

Инцидент произошел непосредственно перед тем, как лидеры должны были зажечь символический огонь освобождения — главный ритуал ежегодного празднования. После взрыва дымовой шашки охрана мгновенно эвакуировала политиков со сцены.

По информации журналистов, за нападением могут стоять пропалестинские активисты. Они выкрикивали лозунги, освистывали Схофа, держали в руках палестинские платки и красные карточки, символически "выгоняя" нидерландского премьера.

Несмотря на инцидент, уже через несколько минут оба лидера вернулись на сцену в сопровождении усиленной охраны и зажгли огонь. Мероприятие продолжилось музыкальным выступлением.

8 мая в Европе отмечают День Победы во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

DIRECT ACTION AGAINST WAR(MONGERS) 5-5-2025

При проведении Liberation Festival в Вагенингене, жареный бомбардировщик был брошен в бойцом/геноциде льда Школы и Полиш warmonger Tusk.

een rookbom voor oorlogshitser/genocide-liefhebber Schoof en Poolse oorlogshitser Tusk gegooid #NATO pic.twitter.com/ULrUKOe6qc — Tom Welschen (@TWelschen) May 5, 2025