Президент Фінляндії у Пекіні прямо заговорив з Сі Цзіньпіном про російську агресію
Президент Фінляндії Александр Стубб порушив питання "російської агресії" в розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Як пише Bloomberg, це є рідкісним прикладом тиску на Пекін через підтримку Москви.
"Ми зараз у ситуації, коли російська агресія порушила міжнародне право", – сказав Стубб у своєму короткому зверненні перед особистими переговорами з Сі у Пекіні. Він також наголосив на очікуванні обговорення мирних шляхів вирішення ситуації.
Пізніше китайська державна телекомпанія China Central Television повідомила, що лідер КНР підтвердив готовність Китаю співпрацювати з усіма відповідними сторонами для мирного врегулювання "кризи".
До 31 жовтня Стубб перебуватиме з офіційним візитом у Китаї — це перша державна поїздка фінського лідера з 2019 року.
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