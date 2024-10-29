Президент Финляндии в Пекине прямо заговорил с Си Цзиньпином о российской агрессии
Президент Финляндии Александр Стубб поднял вопрос "российской агрессии" в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином. Как пишет Bloomberg, это является редким примером давления на Пекин из-за поддержки Москвы.
"Мы сейчас в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право", – сказал Стубб в своем коротком обращении перед личными переговорами с Си в Пекине. Он также отметил ожидание обсуждения мирных путей разрешения ситуации.
Позже китайская государственная телекомпания China Central Television сообщила, что лидер КНР подтвердил готовность Китая сотрудничать со всеми соответствующими сторонами по мирному урегулированию "кризиса".
До 31 октября Стубб будет находиться с официальным визитом в Китае – это первая государственная поездка финского лидера с 2019 года.
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