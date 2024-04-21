Президент поговорив з Сирським. Тема – підготовка нових ударів по окупованих територіях

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. Однією з тем обговорення були успіхи українських військових в ураженні цілей росіян на окупованих територіях і підготовка до нових операцій, йдеться у дописі глави держави.

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"Доповів сьогодні головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", – написав Зеленський.

За його словами, Сирський також доповів про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту: Часів Яр та інші ключові напрямки Донеччини, а також Куп'янський напрямок.

Президент заявив, що також поговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим. Тема – комунікація з західними партнерами щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що в цьому напрямку Україна робить "все можливе".

Вдень 13 квітня 2024 року російські пропагандисти та луганські гауляйтери скаржилися на вибухи у місті – нібито українські сили завдали ракетного удару по машинобудівному заводу.

14 квітня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що об’єкт вразили західними далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP.

Зранку 21 квітня у порту тимчасово окупованого Севастополя загорілося російське рятівне судно "Коммуна". Речник ВМС ЗСУ Плетенчук заявив LIGA.net, що це – операція Сил оборони.

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