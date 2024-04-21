Президент поговорил с Сырским. Тема – подготовка ударов по оккупированным территориям

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. Одной из тем обсуждения были успехи украинских военных в поражении целей россиян на оккупированных территориях и подготовка к новым операциям, говорится в сообщении главы государства.

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"Доказал сегодня главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории – реализованы операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российские потери – приближает для нас такой нужный мир", – написал Зеленский.

По его словам, Сырский также доложил о ситуации на самых горячих участках фронта: Часов Яр и другие ключевые направления Донбасса, а также Купянское направление.

Президент заявил, что также побеседовал с министром обороны Рустемом Умеровым . Тема – коммуникация с западными партнерами по поставке Украине систем противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что в этом направлении Украина делает "все возможное".

Днем 13 апреля 2024 года российские пропагандисты и луганские гауляйтеры жаловались на взрывы в городе – якобы украинские силы нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу.

14 апреля представитель ПС Илья Евлаш заявил, что объект поразили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Утром 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя загорелось российское спасательное судно Коммуна. Спикер ВМС ВСУ Плетенчук заявил LIGA.net , что это – операция Сил обороны.

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