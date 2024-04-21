Президент поговорил с Сырским. Тема – подготовка ударов по оккупированным территориям
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. Одной из тем обсуждения были успехи украинских военных в поражении целей россиян на оккупированных территориях и подготовка к новым операциям, говорится в сообщении главы государства.
"Доказал сегодня главком и по поводу поражения целей на оккупированной территории – реализованы операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день – российские потери – приближает для нас такой нужный мир", – написал Зеленский.
По его словам, Сырский также доложил о ситуации на самых горячих участках фронта: Часов Яр и другие ключевые направления Донбасса, а также Купянское направление.
Президент заявил, что также побеседовал с министром обороны Рустемом Умеровым . Тема – коммуникация с западными партнерами по поставке Украине систем противовоздушной обороны.
Зеленский отметил, что в этом направлении Украина делает "все возможное".
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