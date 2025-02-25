Про скасування воєнного стану можна говорити після гарантій безпеки – віцеспікерка Ради

За словами Олени Кондратюк, гарантії безпеки мають бути чітко прописаними союзниками та партнерами України

Олена Кондратюк (Фото: Олександр Клименко/пресслужба Ради)

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що про скасування воєнного стану в Україні можна говорити після надання державі гарантій безпеки. Таку думку вона висловила в інтерв'ю для Укрінформу.

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Журналіст спитав про можливі парламентські вибори в разі припинення вогню, положення про скасування воєнного стану в мирній угоді, ймовірну дату виборів і необхідне для цього.

За словами віцеспікерки Ради, припинення вогню не може бути автоматичним, без незалежної моніторингової місії, яка контролюватиме лінію розмежування.

"Без цього неможливо гарантувати дотримання потенційних домовленостей. Ми пам’ятаємо події 2015–2016 років і знаємо, хто завжди порушує перемир’я", – сказала політикиня.

Також, на думку Кондратюк, автоматичне припинення вогню не означає надання України гарантій безпеки, які могли б відкрити шлях до скасування воєнного стану.

"Вони мають бути чітко прописані нашими партнерами й союзниками. Лише після цього можна говорити про скасування воєнного стану. Вибори ж безпосередньо залежать від скасування воєнного стану", – заявила віцеспікерка Верховної Ради.

Політикиня виступила проти проведення виборів в умовах воєнного стану, бо це не український сценарій, "а точно російський".

Вона також нагадала про існування угоди між керівниками фракцій і груп парламенту, де зафіксовано проведення виборів через шість місяців після завершення воєнного стану. Сказала Кондратюк і про позицію українців.

"Також варто зазначити, що переважна більшість українців розуміє неможливість проведення виборів під час війни", – нагадала Кондратюк.

18 лютого, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.

Український лідер вважає, що озвучену Трампом цифру той отримав від РФ.

19 лютого з'явилось свіже опитування КМІС – Зеленському наразі довіряють 57% українців.

Зеленський неодноразово відкидав можливість виборів під час війни, тому що для цього треба змінювати Конституцію, а ще забезпечити можливість проголосувати для всіх військових і тих, хто виїхав за кордон.