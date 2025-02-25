Об отмене военного положения можно говорить после гарантий безопасности – вице-спикер Рады
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что об отмене военного положения в Украине можно говорить после предоставления государству гарантий безопасности. Такое мнение она высказала в интервью для Укринформа.
Журналист спросил о возможных парламентских выборах в случае прекращения огня, об отмене военного положения в мирном соглашении, вероятной дате выборов и необходимом для этого.
По словам вице-спикера Рады, прекращение огня не может быть автоматическим, без независимой мониторинговой миссии, которая будет контролировать линию разграничения.
"Без этого невозможно гарантировать соблюдение потенциальных договоренностей. Мы помним события 2015-2016 годов и знаем, кто всегда нарушает перемирие", – сказала политик.
Также, по мнению Кондратюка, автоматическое прекращение огня не означает предоставления Украине гарантий безопасности, что могли бы открыть путь к отмене военного положения.
"Они должны быть четко прописаны нашими партнерами и союзниками. Только после этого можно говорить об отмене военного положения. Выборы же напрямую зависят от отмены военного положения", – заявила вице-спикер Верховной Рады.
Политик выступила против проведения выборов в условиях военного положения, потому что это не украинский сценарий, "а точно российский".
Она также напомнила о существовании соглашения между руководителями фракций и групп парламента, где зафиксировано проведение выборов через шесть месяцев после завершения военного положения. Сказала Кондратюк и о позиции украинцев.
"Также стоит отметить, что подавляющее большинство украинцев понимают невозможность проведения выборов во время войны", – напомнила Кондратюк.
- 18 февраля, после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии, Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- Украинский лидер считает, что озвученную Трампом цифру тот получил от РФ.
- 19 февраля появился свежий опрос КМИС – Зеленскому сейчас доверяют 57% украинцев.
- Зеленский неоднократно исключал возможность выборов во время войны, потому что для этого нужно изменять Конституцию, а еще обеспечить возможность проголосовать для всех военных и тех, кто выехал за границу.