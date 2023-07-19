Путін назвав підрив Кримського мосту "терактом". Кулеба: Він професійний брехун із КДБ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримський міст було збудовано незаконно, і назвав диктатора Володимира Путіна "професійним брехуном". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, Кримський міст — це основний шлях військових постачань росіян у Криму та інших тимчасово окупованих територій півдня України.

"Варто звернути увагу, що міст було збудовано незаконно — це незаконна конструкція, побудована після окупації", — заявив Кулеба.

Його попросили відреагувати на висловлювання Путіна, який назвав удар по переправі "терактом", на що він відповів, що "не зобов'язаний коментувати кожну брехню та спотворення реальності".

"Він продовжує називати нас "київським режимом", не визнає наш уряд, каже, що він встановлений США та Британією. Я не знаю, як це коментувати. Путін — професійний брехун, його навчили брехати, коли він був офіцером КДБ, він удосконалив ці вміння за час своєї політичної кар'єри", — зазначив міністр.

Дипломат підкреслив, "що менше ми слухаємо те, що говорить Путін, то більше у нас часу на продуктивні думки".

Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Йде детонація боєприпасів ворога. Росіяни готують евакуацію та заявляють про нібито удар ракетами Storm Shadow.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту.

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